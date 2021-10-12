Четыре машины столкнулись в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске столкнулись четыре легковых автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Массовое дорожно-транспортное происшествие зарегистрировали возле торгового дома «Коктобе», на пересечении улиц Жамбыла-Партизанской.

«Столкновение машин произошло около 13 часов. Столкнулись «Toyota Camry», «Mazda», «Chevrolet Cruze» и «JAC S5». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, все водители трезвы. По факту ДТП в отношении водителя «Toyota Camry» собран материал по делу об административном правонарушении «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств». Материал передан в Специализированный административный суд Петропавловска для принятия процессуального решения», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

Как выяснилось, водитель «Toyota Camry» не соблюдал дистанцию между машинами и превысил допустимую на этом участке дороге скорость. В результате «зацепил» автомобиль «Mazda» и по цепочке еще две машины.

В сентябре в Петропавловске уже регистрировали массовое ДТП с участием четырех машин. Тогда тоже никто не пострадал.