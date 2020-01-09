Четыре лыжника из Казахстана выступят на Юношеских Олимпийских играх в Швейцарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с правилами квотирования Международного Олимпийского комитета и регламентами Международной лыжной федерации, Казахстан на Юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне представят четыре лыжных гонщика: Айша Ракишева, Валерия Батченко, Дидар Касенов и Ильяс Исабек, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщает п ресс-служба Национальной федерации лыжных гонок.

«Система отбора лыжников была максимально прозрачной: Казахстан мог претендовать на состав команды из 4-х участников, две базовые квоты решением тренерского штаба были предоставлены Айше и Дидару, как наиболее сильным и опытным спортсменам РК в возрасте до 18 лет. Валерия и Ильяс получили квоты, заработав самые высокие позиции после Айши и Дидара в рейтинге ТОП-80 сильнейших лыжников мира в возрасте от 15 до 18 лет», - рассказал старший тренер Молодежной сборной РК по лыжным гонкам Олег Бушмакин.

Престижные мультидисциплинарные соревнования Зимних Олимпийских игр среди юношей и девушек будут проведены в третий раз. Торжественная церемония открытия состоится 9 января на стадионе «Vaudoise arena». В течение 13 дней юные атлеты из 70 стран примут участие в соревнованиях 16 дисциплин (лыжные гонки, горнолыжный спорт, фигурное катание, хоккей с шайбой, ски-альпинизм, биатлон, керлинг, конькобежный спорт, санный спорт, лыжный фристайл, лыжное двоеборье, шорт-трек, бобслей, скелетон, прыжки с трамплина, сноуборд-фристайл).

Прямые трансляции соревнований будут проходить на сайте olympicchannel.com и на YouTube-канале Olympic.

Кроме четырех лыжников, на предстоящих соревнованиях Казахстан представят еще 23 атлета зимних видов спорта.

«Для наших ребят выступление в соревнованиях такого высокого уровня не только участие с формулировкой «приобретение опыта», но реальная возможность привезти домой медали и подтвердить свои высокие позиции в мировом рейтинге. Конкуренция будет очень жесткой, соперники действительно сильны, но этот фактор не должен пугать, напротив, он должен стать стимулом, мотивацией при каждом выходе на трассу. Безусловно, все любители лыжного спорта нашей страны будут болеть за ребят и очень волноваться. Мы желаем им успеха и верим в каждого из них!», - поделился I Вице-президент Национальной федерации лыжных гонок РК Никита Девяткин.



