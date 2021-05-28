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    17:55, 28 Май 2021 | GMT +6

    Четыре лодки и 500 метров сетей изъяли у браконьеров на Балхаше

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    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Четыре лодки и 500 метров сетей изъяли у браконьеров на Балхаше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В акватории озера Балхаш проходит широкомасштабная операция по борьбе с браконьерством. В ней участвуют сотрудники Министерства внутренних дел РК, ДП Карагандинской области, Министерства по чрезвычайным ситуациям РК и природоохранных органов.

    В оперативных мероприятиях используются современные технические средства: быстроходные моторные лодки, вертолеты и дроны. Благодаря этому, полицейские пресекают действия браконьеров до того, как они выходят на открытую воду.

    «Так, 27 мая в районе поселка Сарышаган Актогайского района Карагандинской области на побережье озера Балхаш обнаружены четыре моторные лодки и два мешка с рыболовными сетями – пять штук по 100 метров. В отношении владельцев плавательных средств – четырех мужчин в возрасте от 22 до 30 лет – составлены административные протоколы по статье 383 КРКоАП «Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных».

    Оперативно-розыскные мероприятия по борьбе с браконьерством продолжаются», – сообщил заместитель начальника ДКП МВД РК Ерлан Омарбеков.



    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Другие государственные органы Экология Карагандинская область Видео
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