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    04:01, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Четыре ледовых перехода через Иртыш запустили в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Четыре ледовых перехода через Иртыш запустили в Павлодарской области. Переправы будут действовать до начала весны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По сообщению пресс-службы областного департамента по чрезвычайным ситуациям, ежегодно зимой для сельскохозяйственных нужд населенных пунктов региона, расположенных вдоль Иртыша, местными исполнительными органами совместно с полицией и ДЧС организуются ледовые переправы и пешие переходы через реку.

    На сегодняшний день по области официально открыты четыре ледовые переправы:

    - в Майском районе в селе Басколь, здесь толщина льда составляет 45-50 сантиметров, что позволяет проезжать технике весом до 10 тонн;

    - в районе Аккулы в селе Ямышево, здесь грузоподъемность переправы доходит до 7 тонн;

    - в Железинском районе в селе Башмачное, с грузоподъемностью дороги до 12 тонн;

    - в Павлодарском районе в селе Жанакала, здесь может проезжать техника весом до 5 тонн.

    Эти переправы будут функционировать ежедневно с 09:00 до 17:00 до 1 марта.

    Фото пресс-службы ДЧС Павлодарской области

    Теги:
    Дороги МЧС Транспорт Другие государственные органы Безопасность Павлодарская область Благоустройство
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