ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Четыре ледовых перехода через Иртыш запустили в Павлодарской области. Переправы будут действовать до начала весны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По сообщению пресс-службы областного департамента по чрезвычайным ситуациям, ежегодно зимой для сельскохозяйственных нужд населенных пунктов региона, расположенных вдоль Иртыша, местными исполнительными органами совместно с полицией и ДЧС организуются ледовые переправы и пешие переходы через реку.

На сегодняшний день по области официально открыты четыре ледовые переправы:

- в Майском районе в селе Басколь, здесь толщина льда составляет 45-50 сантиметров, что позволяет проезжать технике весом до 10 тонн;

- в районе Аккулы в селе Ямышево, здесь грузоподъемность переправы доходит до 7 тонн;

- в Железинском районе в селе Башмачное, с грузоподъемностью дороги до 12 тонн;

- в Павлодарском районе в селе Жанакала, здесь может проезжать техника весом до 5 тонн.

Эти переправы будут функционировать ежедневно с 09:00 до 17:00 до 1 марта.

Фото пресс-службы ДЧС Павлодарской области