Четыре комитета могут войти в состав вновь создаваемого МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре комитета могут войти в состав вновь создаваемого Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На портале «Открытые НПА» опубликован проект постановления Правительства Республики Казахстан «О ведомствах Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».

«В соответствии со статьей 24 Конституционного закона Республики Казахстан «О Правительстве Республики Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

образовать:

- Комитет противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

- Комитет по гражданской обороне и воинских частей Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

- Переименовать Комитет по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики Республики Казахстан в Комитет по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

- Реорганизовать Комитет индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан путем разделения на Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан», - говорится на портале «Открытые НПА».

В постановлении также говорится об упразднении Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК.

Проект находится на публичном обсуждении до 17 сентября.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь. В рамках Послания Глава государства поручил воссоздать Министерство по чрезвычайным ситуациям.

«Учитывая, что мы вступили в эпоху природных и техногенных катастроф, полагаю необходимым воссоздать Министерство по чрезвычайным ситуациям», - отмечал Касым-Жомарт Токаев.