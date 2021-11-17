Четыре килограмма марихуаны изъяли из дома жителя Кызылорды

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Четыре кг марихуаны изъяли из дома жителя Кызылорды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Рефлекс» сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Кызылординской области в доме, во дворе и в сарае жителя областного центра изъяты высушенные растения с характерным специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, изъятое оказалось высушенной марихуаной весом свыше четырех килограммов.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По данному факту начато досудебное расследование согласно части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконные хранение, без цели сбыта наркотических средств, в особо крупном размере».



