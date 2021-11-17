-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Четыре килограмма марихуаны изъяли из дома жителя Кызылорды
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Четыре кг марихуаны изъяли из дома жителя Кызылорды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Рефлекс» сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Кызылординской области в доме, во дворе и в сарае жителя областного центра изъяты высушенные растения с характерным специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, изъятое оказалось высушенной марихуаной весом свыше четырех килограммов.
В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По данному факту начато досудебное расследование согласно части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконные хранение, без цели сбыта наркотических средств, в особо крупном размере».
- Житель СКО занимался закладкой наркотиков в Степногорске
- О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
- На вокзале и в вагонах поездов рассказывают о наркоситуации в СКО
- Авторов наркограффити с поличным задержали в Шымкенте
- Монеты времен Великого шелкового пути хранят в кызылординском музее
- Восемь организованных наркогрупп ликвидировали в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана