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Четыре килограмма гашиша изъяли у жителя Шу

21 Июля 2021 15:42
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Четыре килограмма гашиша изъяли у жителя Шу

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Четыре килограмма гашиша изъяли у жителя Шу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В ходе проведения республиканского ОПМ «Қарасора-2021» сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области на автодороге Кайнар-Кордай остановили автомашину ВАЗ-2107.

В ходе обыска авто у 25-летнего пассажира, жителя города Шу, полицейские с помощью служебной собаки по кличке Тея обнаружили четыре килограмма гашиша.

«Начато досудебное расследование по статье 297 части 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере в целях сбыта». Задержанный дал признательные показания и был водворен в изолятор временного содержания», – сказал начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков.



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#Жамбылская область   #Видео   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
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