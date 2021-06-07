Четыре казахстанских велогонщика примут участие в «Мон-Ванту Челлендж»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana – Premier Tech примет участие во французской однодневной гонке «Мон-Ванту Челлендж». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

В прошлом году гонку выиграл Александр Власов. В этом раз гонка пройдет 8 июня.

Состав команды: Глеб Брусенский (Казахстан), Евгений Федоров (Казахстан), Мерхави Кудус (Эритрея), Юрий Натаров (Казахстан), Дмитрий Груздев (Казахстан), Оскар Родригес (Испания).

Спортивные директора: Дмитрий Фофонов (Казахстан), Дмитрий Муравьев (Казахстан).

