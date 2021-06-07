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    13:39, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Четыре казахстанских велогонщика примут участие в «Мон-Ванту Челлендж»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana – Premier Tech примет участие во французской однодневной гонке «Мон-Ванту Челлендж». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    В прошлом году гонку выиграл Александр Власов. В этом раз гонка пройдет 8 июня.

    Состав команды: Глеб Брусенский (Казахстан), Евгений Федоров (Казахстан), Мерхави Кудус (Эритрея), Юрий Натаров (Казахстан), Дмитрий Груздев (Казахстан), Оскар Родригес (Испания).
    Спортивные директора: Дмитрий Фофонов (Казахстан), Дмитрий Муравьев (Казахстан).

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