09:17, 24 Апрель 2021 | GMT +6
Четыре казахстанских боксера вышли в финал турнира в Санкт-Петербурге
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры продолжают выступать на международном турнире «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга-2021». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Свои полуфинальные бои выиграли четыре казахстанца — Махмуд Сабырхан (52 кг), Асланбек Шымбергенов (69 кг), Абильхан Аманкул (75 кг) и Бекзад Нурдаулетов (81 кг). Они поборются за золотые медали на турнире.
Результаты полуфиналов с участием казахстанских боксеров:
49 кг. Даниял Сабит — Игорь Царегородцев (Россия) — 2:3
52 кг. Махмуд Сабырхан — Василий Егоров (Россия) — 4:1
60 кг. Бекнур Ожанов — Альберт Батыргазиев (Россия) — 0:5
69 кг. Асланбек Шымбергенов — Бобо-Усмон Батуров (Узбекистан) — 3:2
75 кг. Абильхан Аманкул — Андрей Ковальчук (Россия) — 4:1
81 кг. Бекзад Нурдаулетов — Андрей Косенков (Россия) — 5:0
91 кг. Айбек Оралбай — Владислав Смягликов (Беларусь) — 0:5.