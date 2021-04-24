Четыре казахстанских боксера вышли в финал турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры продолжают выступать на международном турнире «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга-2021». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Свои полуфинальные бои выиграли четыре казахстанца — Махмуд Сабырхан (52 кг), Асланбек Шымбергенов (69 кг), Абильхан Аманкул (75 кг) и Бекзад Нурдаулетов (81 кг). Они поборются за золотые медали на турнире.

Результаты полуфиналов с участием казахстанских боксеров:

49 кг. Даниял Сабит — Игорь Царегородцев (Россия) — 2:3

52 кг. Махмуд Сабырхан — Василий Егоров (Россия) — 4:1

60 кг. Бекнур Ожанов — Альберт Батыргазиев (Россия) — 0:5

69 кг. Асланбек Шымбергенов — Бобо-Усмон Батуров (Узбекистан) — 3:2

75 кг. Абильхан Аманкул — Андрей Ковальчук (Россия) — 4:1

81 кг. Бекзад Нурдаулетов — Андрей Косенков (Россия) — 5:0

91 кг. Айбек Оралбай — Владислав Смягликов (Беларусь) — 0:5.



