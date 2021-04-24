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    09:17, 24 Апрель 2021 | GMT +6

    Четыре казахстанских боксера вышли в финал турнира в Санкт-Петербурге

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    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры продолжают выступать на международном турнире «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга-2021». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Свои полуфинальные бои выиграли четыре казахстанца — Махмуд Сабырхан (52 кг), Асланбек Шымбергенов (69 кг), Абильхан Аманкул (75 кг) и Бекзад Нурдаулетов (81 кг). Они поборются за золотые медали на турнире.
    Результаты полуфиналов с участием казахстанских боксеров:
    49 кг. Даниял Сабит — Игорь Царегородцев (Россия) — 2:3
    52 кг. Махмуд Сабырхан — Василий Егоров (Россия) — 4:1
    60 кг. Бекнур Ожанов — Альберт Батыргазиев (Россия) — 0:5
    69 кг. Асланбек Шымбергенов — Бобо-Усмон Батуров (Узбекистан) — 3:2
    75 кг. Абильхан Аманкул — Андрей Ковальчук (Россия) — 4:1
    81 кг. Бекзад Нурдаулетов — Андрей Косенков (Россия) — 5:0
    91 кг. Айбек Оралбай — Владислав Смягликов (Беларусь) — 0:5.



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