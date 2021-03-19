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Четыре казахстанки вышли в полуфинал турнира по боксу в Стамбуле
19 Марта 2021 12:37
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СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В Турции продолжается международный турнир по боксу. По итогам четвертьфинальных поединков в полуфинал турнира вышли четыре казахстанки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
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Это выступающая в весовой категории до 51 кг Ангелина Лукас, Владислава Кухта, выступающая в весовой категории до 57 кг, Римма Волосенко (60 кг) и Валентина Хальзова (75 кг).
Представляющие Казахстан в весовой категории до 51 кг Назым Кызайбай и выступающая в весовой категории до 75 кг Фариза Шолтай уступили своим соперницам.
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