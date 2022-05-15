15 Мая 2022 01:34

Четыре казахстанки вышли в четвертьфинал ЧМ-2022 по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Алуа Балкибекова провела свой второй бой на чемпионате мира в Стамбуле (Турция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На стадии 1/8 финала в весовой категории до 48 килограммов Балкибекова сразилась с представительницей Сербии Снежаной Силькович. Бой закончился уверенной победой Балкибековой единогласным решением судей.

Таким образом, Алуа Балкибекова вышла в четвертьфинал турнира, где встретится с индийкой Ниту, которая одержала победу над испанкой Мартой Лопес дель Арболь. Четвертьфинальный бой состоится в понедельник, 16 мая.

В 1/4 финала у Казахстана также вышли Карина Ибрагимова (57 кг), Валентина Хальзова (70 кг) и Гульсая Ержан (81 кг).

За выход в четвертьфинал поборются Дина Жоламан (54 кг) и Жайна Шекербекова (52 кг).