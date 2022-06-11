11 Июня 2022 10:20

Четыре казахстанца выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане четыре человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Все четверо выздоровевших - в городе Нур-Султане.

Всего в стране выздоровело 1 292 076 человек от COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



