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Четыре казахстанца выздоровели от коронавируса
11 Июня 2022 10:20

Четыре казахстанца выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане четыре человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Все четверо выздоровевших - в городе Нур-Султане.

Всего в стране выздоровело 1 292 076 человек от COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



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