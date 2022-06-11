11:37
11 Июня 2022 10:20
Четыре казахстанца выздоровели от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане четыре человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Все четверо выздоровевших - в городе Нур-Султане.
Всего в стране выздоровело 1 292 076 человек от COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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