09:11, 26 Май 2021 | GMT +6
Четыре казахстанца умерли от пневмонии с признаками СOVID-19 за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре человека умерли от пневмонии с признаками коронавируса за прошедшие сутки в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
24.05.2021 г. зафиксирован 121 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 40 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 54837, летальных случаев - 893, выздоровевших - 50923.