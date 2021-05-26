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    09:11, 26 Май 2021 | GMT +6

    Четыре казахстанца умерли от пневмонии с признаками СOVID-19 за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре человека умерли от пневмонии с признаками коронавируса за прошедшие сутки в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    24.05.2021 г. зафиксирован 121 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 40 человек выздоровели.

    Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 54837, летальных случаев - 893, выздоровевших - 50923.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Минздрав РК
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