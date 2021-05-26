Четыре казахстанца умерли от пневмонии с признаками СOVID-19 за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре человека умерли от пневмонии с признаками коронавируса за прошедшие сутки в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

24.05.2021 г. зафиксирован 121 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 40 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 54837, летальных случаев - 893, выздоровевших - 50923.