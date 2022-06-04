4 Июня 2022 09:30

Четыре казахстанца прошли взвешивание перед дебютными боями в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры Бек Нурмаганбет (6-0, 4 КО), Евгений Павлов (6-0, 4 КО), Аблайхан Жусупов (1-0, 0 КО) и Абильхан Аманкул (дебют) успешно прошли обязательную процедуру взвешивания перед своими дебютными боями в Штатах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанцы выступят на вечере бокса в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) утром 5 июня. Бек Нурмаганбет сразится с американцем Хайнеллом Уилером (7-1, 6 КО), Евгений Павлов — с мексиканцем Алексисом Салидо (2-2, 1 КО), Аблайхан Жусупов — с мексиканцем Эдгаром Рамиресом (18-20-1, 14 КО), Абильхан Аманкул — с американцем Девонте Макдональдом (1-0, 1 КО).