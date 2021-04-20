Четыре казахстанца пробились в полуфинал чемпионата мира по боксу в Польше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На молодежном чемпионате мира по боксу в Польше сразу четыре казахстанца пробились в полуфинал турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Санжар Ташкенбай (до 49 килограммов) выиграл у Ибрахима Ишжонова (Узбекистан). Ерболат Сабыр (до 56 килограммов) оказался сильнее кубинца Рэя Хорты Родригеса.

В весе до 64 килограммов Сабыржан Аккалыков прошел Дарина Фавиеру (Куба), а Диас Молжигитов вышел победителем в противостоянии с Александром Трофимчуком (Литва). Боксеры гарантировали себе как минимум бронзовые медали.

К сожалению, на стадии 1/4 финала выбыл из ЧМ Мади Амиров. Он проиграл Вишалу Гупте (Индия).