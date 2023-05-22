Четыре кандидата от СКО претендуют на кресло в Сенате

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали четырех кандидатов в депутаты Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областной избирательной комиссии, зарегистрированы кандидатами в сенаторы 36-летний руководитель управления физической культуры и спорта Сергей Мелехов, 58-летняя руководитель управления по делам религий Рауза Касенова, 42-летняя председатель областного филиала ОО «Партия «AMANAT» Асем Рахметова и 68-летний глава агроформирования Анатолий Рафальский. Все - в порядке самовыдвижения.

Всего были выдвинуты семь кандидатур, из которых шесть прошли проверку, один не соответствовал требованиям Конституции Республики Казахстан и Закона «О выборах в Республике Казахстан». Один снял свою кандидатуру по собственному желанию. Одному отказали в регистрации в связи с непредставлением полного перечня документов. Обращений, жалоб в избирательную комиссию не поступало.

Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии, размер расходов кандидата в депутаты Сената составит 550 тыс. тенге. В том числе 400 тыс. тенге – на организацию выступление с программой по телевидению, радио и публикация двух статей в периодических печатных изданиях, 70 тыс. - на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов и 80 тыс. тенге - транспортные расходы.

Выборы депутата Сената Парламента Республики Казахстан от Северо-Казахстанской области вместо выбывшего назначили на второе июня.

Избранный от региона в январе этого года сенатор Гульмира Каримова скоропостижно скончалась буквально через две недели после выборов.