Четыре кабинета компьютерной томографии откроют в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области есть все необходимые лекарства для лечения КВИ, средства индивидуальной защиты, а также кислородные концентраторы. Для оперативного выявления заболевания развёрнуто восемь ПЦР-лабораторий. Работают 26 аппаратов компьютерной томографии. В этом году появятся ещё четыре аналогичных, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Они будут открыты по программе государственно-частного партнёрства в больницах Жанааркинского, Осакаровского, Каркаралинского районов, а также в областном центре фтизиопульмонологии.
«С каждым днём в регионе увеличивается число инфицированных. Это подтверждается количеством вызовов как бригад скорой помощи, так и мобильных групп. У нас есть поэтапный план развёртывания коек. В резерве 2 300 коек. То есть система готова, лекарств тоже достаточно», – отметил руководитель управления здравоохранения Гамаль Токсамбаев.
Для оказания медпомощи больным коронавирусной инфекцией функционируют 44 стационара. Они оснащены современным медицинским оборудованием, включая реанимационное. К работе в госпиталях готовы более шести тысяч медиков. Вызовы населения наряду с линейными машинами скорой помощи обслуживают 128 реанимобилей.
«В медорганизациях области установлены 1 160 централизованных точек подачи кислорода, имеется 29 тысяч кислородных баллонов. Последние поэтапно заполняются. Во всех поликлиниках работают сall-центры, чтобы люди могли получать консультации по телефону. Избежать заражения и осложнений при заболевании может помочь вакцинация. В области активно работают 115 центров иммунизации. Для вакцинирования Pfizer организовано дополнительно 27 центров, оснащённых специализированным холодильным оборудованием. Всего в регионе вакцинацию двумя компонентами прошли более 566 тысяч человек», – добавил руководитель управления здравоохранения.
Отметим, что с ноября прошлого года в области началась ревакцинация населения против коронавирусной инфекции.
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