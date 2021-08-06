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Четыре iPhone и ценные призы разыгрывают среди вакцинированных в Темиртау

6 Августа 2021 20:31
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Четыре iPhone и ценные призы разыгрывают среди вакцинированных в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Молодёжный ресурсный центр Темиртау совместно со спонсорами запустил розыгрыш четырёх iPhone и ценных призов среди вакцинированных жителей города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Для того чтобы стать участником розыгрыша, необходимо получить первый компонент вакцины против коронавируса в период с 2–30 августа.

«Розыгрыш четырёх iPhone 11 и других ценных призов проводится для стимулирования жителей города вакцинироваться. Всем известно, что сейчас в стране и нашем регионе сложная эпидемиологическая обстановка. И только вакцинация поможет всем нам обезопасить себя и победить пандемию. Мы приглашаем горожан вакцинироваться и участвовать в нашем розыгрыше», – отметили в Молодёжном ресурсном центре Темиртау.

Первый iPhone разыграют для тех, кто получил вакцину с 2 по 8 августа. Второй телефон получит тот, кто привился с 9 по 15 августа. Третий гаджет для вакцинированных с 16 по 22 августа. Четвёртый телефон достанется жителю Темиртау, который обратится в пункт вакцинации с 23 по 29 августа.

«Для того чтобы стать обладателем приза, необходимо выбрать пункт вакцинации, сделать прививку и ждать результатов розыгрышей 9, 16, 23 и 30 августа. Победители будут определены методом случайного выбора», – добавили в Молодёжном ресурсном центре Темиртау.



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#Карагандинская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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