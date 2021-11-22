Четыре интернет-магазина по продаже наркотиков ликвидировано в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре подпольных интернет-магазина по продаже наркотиков ликвидировано в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На днях жители столицы были свидетелями задержания сотрудниками полиции 23-летнего наркодилера на углу улиц Джангильдина и Желтоксан. Оперативными работниками подразделения по противодействию наркопреступности ДП города Нур-Султана задержан местный житель, который был администратором четырех подпольных интернет-магазинов в мессенджере Telegram, и сам реализовывал синтетические наркотики на территории города.

В поле зрения полиции подозреваемый попал при изучении контактов и аккаунтов социальных сетей группы лиц, занимающихся поставкой и сбытом синтетических наркотиков на территории столицы и задержанных в рамках спецоперации «Рефлекс».

При задержании у него изъято пять банковских карт, три сотовых телефона, на которые все время обыска от его клиентов продолжали поступать заявки на продажу наркотиков. В квартире задержанного, в сейфе обнаружено 64 свертка с мефедроном, 28 таблеток МДМА, приготовленных для реализации, а также трое электронных весов, упаковочный материал и деньги в сумме 10 млн тенге и 23 тысячи долларов США.

На улице Кравцова проведено задержание 24-летней девушки, связанной с наркосбытчиком. У нее на съемной квартире изъято 36 свертков мефедрона, приготовленного для сбыта, и приспособления для расфасовки наркотиков. Ликвидировано пять закладок, которые сделала она во дворе дома по улице Сембинова.

В результате оперативной работы столичных наркополицейских была пресечена и ликвидирована деятельность четырех интернет-магазинов по продаже наркотиков на территории города, изъято около 200 разовых доз мефедрона – синтетического психоактивного вещества.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по статье 297 части 3 УК РК «Незаконные изготовление, приобретение, хранение в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору», которая предусматривает уголовную ответственность от 10 до 25 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Правовая оценка по администрированию задержанным наркоинтернет-магазинов будет дана в ходе досудебного производства.

Как пояснил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев, сегодня основные усилия полиции направлены на нейтрализацию и привлечение к ответственности организаторов и крупных сбытчиков синтетических наркотиков.

Напомним, в 2019 году во исполнение поручений Главы государства в законодательство страны была введена уголовная ответственность за наркопреступления, совершаемые с использованием электронных коммуникационных систем. Эти преступления отнесены с категории тяжких и особо тяжких с установлением длительных сроков лишения свободы. Всего с начала года сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности было заблокировано 915 сайтов, рекламирующих и реализующих наркотики.



