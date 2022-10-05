Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
5 Октября 2022, 00:01
Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Атырауской области. Жертв и пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата Макатского района Атырауской области, 4 октября вечером на железнодорожной станции Макат произошел сход четырех грузовых вагонов с железнодорожного пути.

photo

Жертв и пострадавших нет. Сход произошел на отдельной линии, поэтому никак не повлиял на движение других железнодорожных составов. О данном факте своевременно были оповещены все соответствующие государственные органы. В настоящее время ведется расследование причин случившегося инцидента, начались восстановительные работы.

photo



Атырауская область   Происшествия   Видео  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами