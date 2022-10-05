АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Атырауской области. Жертв и пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата Макатского района Атырауской области, 4 октября вечером на железнодорожной станции Макат произошел сход четырех грузовых вагонов с железнодорожного пути.

Жертв и пострадавших нет. Сход произошел на отдельной линии, поэтому никак не повлиял на движение других железнодорожных составов. О данном факте своевременно были оповещены все соответствующие государственные органы. В настоящее время ведется расследование причин случившегося инцидента, начались восстановительные работы.