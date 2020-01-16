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Четыре гражданина Кыргызстана погибли в ДТП в Актюбинской области

16 Января 2020 13:55
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Четыре гражданина Кыргызстана погибли в ДТП в Актюбинской области

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня ночью в ДТП в Актюбинской области погибли четыре гражданина Кыргызстана. Одна пассажирка, гражданка Кыргызстана, госпитализирована, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

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ДТП произошло 16 января в 01:30 часов у поселка Иргиз на трассе Самара - Шымкент.

«Водитель автомашины LADA 21070, гражданин Кыргызстана, ехал со стороны города Аральска. Не учел дорожно-метеорологические условия, и на скользком участке дороги транспортное средство занесло, машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Chevrolet Cruze.

В результате 29-летний водитель LADA и трое его пассажиров - граждан Кыргызстана - погибли на месте происшествия», - говорит пресс-секретарь ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Одна пассажирка этой машины, гражданка Кыргызстана, госпитализирована в центральную больницу Иргизского района.

Начато расследование.


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Ключевые слова: Актюбинская область, ДТП, МВД РК,
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Автор:

Самал Ендибаева

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