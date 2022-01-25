Четыре гранаты изъяли полицейские Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Алматинской области по сообщению граждан обнаружили четыре гранаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

19 января в дежурную часть УП Илийского района по телефону поступило сообщение о том, что в поселке Отеген батыра, у магазина, расположенного по улице Абая, лежат четыре гранаты, черная каска и сумка.

«После регистрации сообщения в полиции, на место выехала следственно-оперативная группа, которая информацию подтвердила. У одного из магазинов, на тротуаре, у металлического столба полицейские обнаружили четыре гранаты, полицейскую каску и кожаную сумку. Вышеуказанные предметы изъяты, назначена баллистическая экспертиза», – рассказали в пресс-службе ДП Алматинской области.