Четыре года промышляла кражей лошадей преступная группа в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – По поручению министра внутренних дел РК и в целях реализации концепции «слышащего государства» в департаменте полиции Карагандинской области и его подразделениях прошел Единый день приема граждан посредством интернет-платформы ZOOM. Во время онлайн-встречи стало известно, что полицейские раскрыли серию преступлений группы, занимавшейся кражей лошадей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин со своими заместителями и начальники территориальных отделов полиции в течение рабочего дня принимали граждан. Людей главным образом интересовал ход расследования по тем или иным уголовным делам, вопросы привлечения к административной ответственности.

Житель Карагандинской области Курманбай Калдыбеков записался на прием к начальнику департамента, чтобы поблагодарить сотрудников криминальной полиции за раскрытие краж лошадей. Стоит отметить, что Курманбай Токенулы в конце декабря 2019 года уже был на приеме, тогда сельчанин просил принять меры для раскрытия имущественного преступления - кражи 22 голов лошадей в Шетском районе. Полковник полиции Ерлан Файзуллин обещал заявителю взять дело на контроль, провести все необходимые оперативные мероприятия и следственные действия.

Так, 3 марта в ходе тщательно разработанной и грамотно проведенной операции сотрудники криминальной полиции Карагандинской области выявили и задержали устойчивую преступную группу, специализирующуюся на кражах лошадей в Жанааркинском и Шетском районах. В ее состав входили несколько жителей Жанааркинского района в возрасте 30-40 лет. Преступная группа действовала в течение четырех лет.

«Я безгранично благодарен Вам. Сотрудниками полиции проведена колоссальная работа. Кропотливо была собрана вся доказательная база. Для сельчанина скот - это единственный доход. Теперь ждем окончательной точки в деятельности преступников, которую поставит суд», - поблагодарил Курманбай Калдыбеков.

«Воплощение в жизнь концепции «слышащего государства», установление обратной связи с населением – для нас одна из важных задач. Каждое заявление и обращение жителя области получает соответствующее реагирование, чтобы возникшие вопросы и проблемы были оперативно разрешены. Данное мероприятие будем проводить ежемесячно», - отметил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.



