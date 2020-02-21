Четыре года незаконно получал пенсию житель СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области мужчина более четырех лет незаконно получал пенсию, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента экономических расследований, за это время мужчина успел получить около семи млн тенге.
«В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с 1 апреля 2015 года по 31 сентября 2019 года гражданин И. путем предоставления поддельного дела пенсионера правоохранительных органов Республики Узбекистан получал на территории РК пенсионные выплаты», - проинформировали в пресс-службе.
В ходе досудебной проверки и судебного рассмотрения ущерб в сумме 2 млн тенге погашен.
«Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «Мошенничество, совершенное в крупном размере», с назначением наказания в виде ограничения свободы сроком на 4 года и 8 месяцев с установленным пробационного контроля», - сообщили в пресс-службе.
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