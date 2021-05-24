Четыре газовых баллона вынесли из горящего помещения в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Возгорание складского помещения произошло в Талдыкоргане. Из горящего помещения вынесено четыре газовых баллона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

«24 мая в 05:40 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Талдыкоргане по улице Курманова произошло возгорание складского помещения.

На место вызова незамедлительно направлены силы и средства гарнизона Талдыкоргана по повышенному рангу выезда. По прибытию на место вызова было установлено, что происходит горение складского помещения не капитального строения с переходом огня на кровлю двухэтажного недействующего здания (вновь построенного)», - проинформировали в ДЧС области.

Принятыми мерами пожар локализован в 06:23 и ликвидирован в 07:09. Жертв и пострадавших нет.

Площадь пожара составила 495 кв метров. Не допущено распространение огня на смежно расположенные жилые дома. Из горящего помещения вынесено четыре газовых баллона.

В ликвидации задействованы: от ДЧС Алматинской области 40 сотрудников и 9 единиц техники, Управление полиции 16 сотрудников и 6 единиц техники, бригады скорой помощи 6 работников и 2 единицы техники, водоканал 4 работника и 2 единицы техники, электросеть 4 работника и 2 единицы техники.

Для выяснения причины пожара на месте работает Исследовательская испытательная лаборатория ДЧС Алматинской области.