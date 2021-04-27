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    20:46, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Четыре газбаллона вынесли из пожара полицейские и спасатели в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из пожара, произошедшего в одном из кафе областного центра, полицейскими и спасателями региона были вынесены несколько газовых баллонов. Из ближайших домов и гостиницы были эвакуированы люди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 25 апреля около 05.00 поступило сообщение центра оперативного управления о том, что в Кокшетау, в кафе площадью 100 кв.м, расположенного по ул. Вернадского, 2, произошло возгорание.

    «Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники стационарного поста Модуль – 4, расположенного на привокзальной площади, старший лейтенант Бауыржан Омирзаков и участковый инспектор полиции старший лейтенант Данияр Нуртазин», - сообщили в ведомстве.

    По словам Б. Омирзакова, внутри здания все заволокло черным дымом.

    «Я подумал, что в кафе находятся повара… Думал, может, не могут выйти», - рассказывает полицейский.

    Сотрудники полиции прежде всего вынесли из горящего кафе газовый баллон. А по приезду расчетной пожарной группы было вынесено ещё 3 газовых баллона и 2 кислородных. Далее на место пожара прибыли экипажи автопатрулей Аскер-4, Аскер-2, Аскер- 5 под руководством майора полиции Аскара Баймагамбетова.

    «Для общественной безопасности сотрудниками патрульной полиции было перекрыто дорожное движение транспортных средств и эвакуированы люди из ближайших частных домов и гостиницы. Благодаря умелым и слаженным действиям полицейских и сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям пострадавших нет. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 204 «Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества». Проводится следствие», - добавили в ведомстве.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
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