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Четыре факта проведения массовых мероприятий выявили в Павлодаре

1 Сентября 2020 19:54
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Четыре факта проведения массовых мероприятий выявили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре выявили четыре запрещённых в период карантина массовых торжества. В каждом случае в ресторанах были выявлены торжества, на которые собрались десятки людей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Начался учебный год, многие дети пошли в первый класс, и актуальным в эти дни стало празднование «Тіл ашар». Граждане, не забывающие чтить традиции, совсем забыли, что массовые мероприятия сейчас запрещены, и подвергли опасности себя и своих гостей, которых в ресторане «Арнау» собралось немало – порядка 50 человек», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

По данным полицейских, 31 августа мониторинговые группы, которые ведут проверки соблюдения санэпидрежима, выявили четыре «пышных» мероприятия, проходивших в различных заведениях города Павлодара.
«Также в этот день, несмотря на запреты проведения праздников, молодые люди, решившие узаконить свои отношения, поделились этой радостью ещё с 70 людьми, пригласив их в ресторан «Конфетти», - добавили в департаменте. - Ещё два факта нарушения выявили мониторинговые группы: в кафе «Старый замок» и «Южный» владельцы также проводили мероприятия, зная о том, что нарушают закон».

Материалы в отношении всех нарушителей собраны и направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Павлодара для привлечения виновных к ответственности.

«Предприниматели, зная о запретах во время карантинного режима, всё равно продолжают вести свою деятельность. Собирая в залах большое количество людей, они подвергают опасности всех присутствующих», – прокомментировал начальник местной полицейской службы Галым Саргулов.


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#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Безопасность   #МВД РК   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Антон Гагарин

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