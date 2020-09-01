Четыре факта проведения массовых мероприятий выявили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре выявили четыре запрещённых в период карантина массовых торжества. В каждом случае в ресторанах были выявлены торжества, на которые собрались десятки людей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Начался учебный год, многие дети пошли в первый класс, и актуальным в эти дни стало празднование «Тіл ашар». Граждане, не забывающие чтить традиции, совсем забыли, что массовые мероприятия сейчас запрещены, и подвергли опасности себя и своих гостей, которых в ресторане «Арнау» собралось немало – порядка 50 человек», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

По данным полицейских, 31 августа мониторинговые группы, которые ведут проверки соблюдения санэпидрежима, выявили четыре «пышных» мероприятия, проходивших в различных заведениях города Павлодара.

«Также в этот день, несмотря на запреты проведения праздников, молодые люди, решившие узаконить свои отношения, поделились этой радостью ещё с 70 людьми, пригласив их в ресторан «Конфетти», - добавили в департаменте. - Ещё два факта нарушения выявили мониторинговые группы: в кафе «Старый замок» и «Южный» владельцы также проводили мероприятия, зная о том, что нарушают закон».

Материалы в отношении всех нарушителей собраны и направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Павлодара для привлечения виновных к ответственности.

«Предприниматели, зная о запретах во время карантинного режима, всё равно продолжают вести свою деятельность. Собирая в залах большое количество людей, они подвергают опасности всех присутствующих», – прокомментировал начальник местной полицейской службы Галым Саргулов.

