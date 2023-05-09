Четыре эвакогоспиталя работали в Актюбинской области в годы ВОВ

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В годы Великой Отечественной войны в город Актюбинск, ныне Актобе, и область был эвакуирован ряд промышленных предприятий из Витебска, Днепропетровска, Москвы и других регионов, охваченных военными действиями. Также были эвакуированы военные училища, размещены четыре эвакогоспиталя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным областного архива, в начале войны, в 1941 году, в Актюбинск и область были эвакуированы такие предприятия, как Витебский спиртовой завод, Черниговская типография, Московский рентгензавод, Московская шерстепрядильная фабрика № 14, Артель «Большевик», Харьковское отделение теплоэлектропроект. Экскаваторные мастерские прибыли на станцию Джурун, Щебеночный завод НКПС - на станцию Бер-Чогур, Автобронетанковая рембаза № 2 - на станцию Яйсан.

Кроме промышленных предприятий в город и его область с 1941 по 1942 годы прибыло несколько военных училищ.

15 декабря 1941 года в Актюбинск была перебазирована Борисоглебская Краснознаменная военная авиационная школа пилотов имени В.П. Чкалова.

«На основании приказов Командующего ВВС КА и Командующего Средне-Азиатским Военным Округом, Борисоглебская Краснознаменная военная авиационная школа пилотов им. В.П. Чкалова перебазируется для постоянной работы в город Актюбинск. Борисоглебская школа является самой большой школой истребителей, от успешного развертывания и начала работы школы будет зависеть пополнение фронта тысячами летчиков. Командование школы обращается к Вам с просьбой оказать всемерное содействие и помощь в развертывании школы в г. Актюбинске с тем, чтобы школа в наикратчайший срок приступила к боевой работе», - говорится в письме начальника школы секретарю Актюбинского обкома КП.

В 1942 году в соответствии с указанием заместителя председателя Государственного Комитета обороны маршала Советского Союза Климента Ворошилова и постановлением Военного Совета ЮЖУРВО, в город Актюбинске расквартировано 2-е Бердическое пехотное училище.

В октябре 1942 года в Актюбинскую область в поселок Бер-Чогур было эвакуировано Камышинское танковое училище. Во временное пользование Камышинскому танковому училищу был передан пригодный жилой фонд за счет уплотнения и весь пустующий годный жилой фонд в поселке Шахтоуправления.

В Актюбинск вместе с учащимися было эвакуировано ремесленное училище № 26 из Москвы, выпускники которого согласно постановлению бюро Актюбинского обкома КП (б) были распределены по промышленным предприятиям города.

Во время войны на территории Актюбинской области размещалось несколько эвакогоспиталей. Согласно постановлению объединенного заседания исполкома облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома КП (б) в 1941 году в Актюбинской области было размещено четыре эвакогоспиталя на 1700 коек.

Жилого фонда в городе Актюбинске не хватало, поэтому эвакогоспиталь № 7 на 400 коек открыли на станции Алга. Эвакогоспиталь № 8 на 300 коек разместили в городе Челкар.

В Актюбинске дислоцировался эвакогоспиталь № 5 на 500 коек и эвакогоспиталь № 6 в 1000 коек. Эвакогоспитали были размещены в зданиях гостиницы, роддома, интерната и школы.

Госпиталям помогали женщины. Они круглосуточно дежурили в госпиталях, это были «женщины-работницы и домохозяйки», они создавали уют для раненых бойцов. Актюбинки сшили для госпиталей около 2тысяч пар белья. Челкарские женщины тоже взяли шефство над госпиталем и пошили для раненых 4000 штук белья и занавесок, они чинили обмундирование раненым бойцам. Женщины станции Эмбы собрали 4000 рублей, на которые закупили мануфактуру для занавесок и салфеток для тумбочек. Комитет содействия госпиталю создал бригаду женщин-домохозяек по починке и стирке обмундирования раненых бойцов, они же следили за тем, чтобы бойцы выписывались в целом и поглаженном обмундировании. Колхозы выделяли для госпиталей продукты питания, даже был создан склад комитета содействия, куда поступали подарки госпиталям.