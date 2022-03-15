Четыре «донорских» региона Казахстана назвал министр национальной экономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 500 млрд долларов США составила сумма бюджетных изъятий в 2022 году. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства обратил внимание на необходимость соблюдения основных принципов межбюджетных отношений и расширения финансовой самостоятельности регионов в целом. Эту тему мы часто обсуждаем в стенах Парламента. В целом система межбюджетных отношений направлена на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности регионов и обеспечение равных фискальных возможностей для оказания гарантированных Конституцией и законами страны государственных услуг», - сказал Алибек Куантыров во время Правительственного часа в Сенате.

Он подчеркнул, что с 2008 года межбюджетные отношения носят устойчивый характер и объемы бюджетных изъятий и субвенций закрепляются законом на три года без ежегодных изменений.

«Утверждение субвенций и изъятий на трехлетний период носит стимулирующий характер для регионов и позволяет акимам самостоятельно использовать дополнительные доходы для решения вопросов местного значения. В соответствии с общим Бюджетным кодексом объемы трансфертов общего характера определяются как разница между прогнозом объема доходов и расходов местного бюджета», - отметил министр.

«У нас четыре «донорских» региона. Это Атырауская и Мангистауская области и города Алматы и Нур-Султан. Остальные тринадцать регионов являются субвенционными. Общая сумма изъятий на 2022 год составила 491 млрд долларов США, объем бюджетной субвенции составляет 2 трлн тенге более. Суть системы заключается в выполнении государством перераспределительной функции, предотвращении бюджетного сепаратизма», - заключил глава Миннацэкономики.