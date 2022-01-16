Четыре дня в степи пробыли два заблудившихся акмолинца
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Двое акмолинцев, выехавшие на снегоходе на поиски лошадей в степь, заблудились и пробыли там четыре дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в дежурную часть отдела полиции Шортандинского района поступило сообщение от руководителя одного из крестьянских хозяйств. Мужчина сообщил о двух работниках, пропавших в степи.
«Было установлено, что работники, несмотря на плохие погодные условия, практически в буран, отправились на снегоходе на поиски лошадей. Мужчины, жители города Нур-Султана и Целиноградского района, почти четверо суток находились в степи. Сотрудниками районного отдела полиции - капитаном Арманом Маменовым и майором Рустемом Садуовым в ходе оперативно-розыскных мероприятий пропавшие без вести люди были найдены на расстоянии 20-ти километров от села Ключи Шортандинского района», - сообщили в ведомстве.
Как оказалось, в пути у попавших в беду заглох снегоход, но они продолжали идти, пока случайно не набрели на заброшенное рыбацкое помещение, где остались, ожидая помощи.
Полицейскими была оказана вся необходимая помощь пострадавшим.
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