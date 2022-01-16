+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Четыре дня в степи пробыли два заблудившихся акмолинца

16 Января 2022 05:00
Поделиться:
Четыре дня в степи пробыли два заблудившихся акмолинца

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Двое акмолинцев, выехавшие на снегоходе на поиски лошадей в степь, заблудились и пробыли там четыре дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сведения о ножевых ранениях гражданки РФ в ходе беспорядков опровергли в жамбылской полиции
546 уголовных дел возбудили по фактам массовых беспорядков и терроризма в Казахстане Вопросы жилья, дорог и канализации обсудили акмолинцы на приеме Общественным советом Женщины-полицейские рассказали, как несли службу в дни массовых беспорядков в Алматы

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в дежурную часть отдела полиции Шортандинского района поступило сообщение от руководителя одного из крестьянских хозяйств. Мужчина сообщил о двух работниках, пропавших в степи.

«Было установлено, что работники, несмотря на плохие погодные условия, практически в буран, отправились на снегоходе на поиски лошадей. Мужчины, жители города Нур-Султана и Целиноградского района, почти четверо суток находились в степи. Сотрудниками районного отдела полиции - капитаном Арманом Маменовым и майором Рустемом Садуовым в ходе оперативно-розыскных мероприятий пропавшие без вести люди были найдены на расстоянии 20-ти километров от села Ключи Шортандинского района», - сообщили в ведомстве.

Как оказалось, в пути у попавших в беду заглох снегоход, но они продолжали идти, пока случайно не набрели на заброшенное рыбацкое помещение, где остались, ожидая помощи.

Полицейскими была оказана вся необходимая помощь пострадавшим.


Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Происшествия   #Спасение  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
Сведения о ножевых ранениях гражданки РФ в ходе беспорядков опровергли в жамбылской полиции
546 уголовных дел возбудили по фактам массовых беспорядков и терроризма в Казахстане
Вопросы жилья, дорог и канализации обсудили акмолинцы на приеме Общественным советом
Женщины-полицейские рассказали, как несли службу в дни массовых беспорядков в Алматы
Популярное
1 В Минздраве высказались относительно публичного обращения главного госсанврача Алматы
2 Президент РК провел совещание с руководством силовых структур
3 Кадры избиения полицейских в ходе беспорядков показали в Алматы
4 Алихан Смаилов и сотрудники канцелярии Премьер-Министра РК перечислили однодневную зарплату в фонд «Қазақстан халқына»
5 Полномочия главы «КазТрансОйл» Димаша Досанова досрочно прекращены
6 Новое постановление подписал главный санврач Туркестанской области
Читайте также
Ветром сорвало крыши со школы и многоэтажки в Атырауской области
Прием граждан провели депутаты в Акмолинской области
В Минздраве высказались относительно публичного обращения главного госсанврача Алматы
Президент РК провел совещание с руководством силовых структур
Кадры избиения полицейских в ходе беспорядков показали в Алматы
Алихан Смаилов и сотрудники канцелярии Премьер-Министра РК перечислили однодневную зарплату в фонд «Қазақстан халқына»
Полномочия главы «КазТрансОйл» Димаша Досанова досрочно прекращены
Новое постановление подписал главный санврач Туркестанской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив