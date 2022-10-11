Четыре дня осталось до завершения приема документов по программе «Болашак»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заявки на поступление по программам магистратуры, докторантуры, резидентуры и стажировки принимаются через портал госуслуг eGov.kz, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства науки и высшего образования РК.

Конкурсный отбор на присуждение международной стипендии «Болашак» проходит в режиме онлайн и состоит из трех туров: комплексное тестирование, персональное собеседование с членами независимой экспертной комиссии и рассмотрение документов на заседании республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.

Претендентам для участия в конкурсном отборе необходимо представить всего два основных документа – приглашение из зарубежного университета, включенного в список рекомендуемых вузов для обучения по «Болашак», а также сертификат о сдаче экзамена по государственному языку с результатом не менее уровня В1.

Как сообщалось ранее, в 2022 году для обучения на магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий, для прохождения стажировок – 110 стипендий.

Прием документов по «Болашак» для поступления в ведущие зарубежные вузы на магистратуру, докторантуру и резидентуру стартовал 23 мая. 5 сентября начался прием документов на прохождение стажировок в ведущих зарубежных вузах, признанных мировых научно-исследовательских центрах и отраслевых организациях.

Конкурсный отбор проходит в режиме реального времени. Для претендентов создается личный кабинет на онлайн платформе. Там можно отслеживать все уведомления, а также пройти запланированные туры отбора и узнать результаты.

В отборе может принять участие любой казахстанец, возрастных ограничений нет. Важно, чтобы на момент подачи документов совокупный срок обучения/прохождения стажировки и последующей трудовой отработки не выходил за пределы пенсионного возраста.



