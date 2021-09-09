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Четыре человека задержаны за использование поддельных паспортов вакцинации в ЗКО

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Сентября 2021, 19:23
Четыре человека задержаны за использование поддельных паспортов вакцинации в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Четыре человека задержаны за использование поддельных паспортов вакцинации в ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками полиции в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлено четыре факта использования заведомо подложных паспортов вакцинации «COVID-19». По всем фактам ведется досудебное расследование по статье 385 УК РК.

– Просим жителей области граждан не идти на преступный шаг, направленный на подделку и использование заведомо подложных паспортов вакцинации «COVID-19», это ставит под угрозу не только ваши жизни, но и жизни окружающих, – отметили в полиции.



Западно-Казахстанская область   Здравоохранение   МВД РК   Коронавирус в РК   Подделка ПЦР-справок и паспорта вакцинации  
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