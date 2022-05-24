24 Мая 2022 10:25

Четыре человека заболели и три выздоровели от КВИ в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтвержден 1 млн 305 тыс. 701 случай, из них: в городе Алматы – 2, в Актюбинской области – 1, в Алматинской области – 1.

Выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане три человека, все они в городе Алматы.

«Всего в стране выздоровели 1 млн 291 тыс. 957 человек от COVID-19», - говорится в публикации МВК на официальном Telegram-канале.