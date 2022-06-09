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Четыре человека выздоровели за сутки от коронавируса в Казахстане
9 Июня 2022 10:11

Четыре человека выздоровели за сутки от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 4 человека выздоровели за сутки от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Из них:


в городе Алматы - 3,

в Алматинской области – 1.

Всего в стране выздоровело 1 292 060 человек от COVID-19.


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