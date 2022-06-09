11:23
9 Июня 2022 10:11
Четыре человека выздоровели за сутки от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 4 человека выздоровели за сутки от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Из них:
в городе Алматы - 3,
в Алматинской области – 1.
Всего в стране выздоровело 1 292 060 человек от COVID-19.
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