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Четыре человека в Казахстане умерли от пневмонии с признаками КВИ
17 Февраля 2022 08:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки в Казахстане зафиксировано 59 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 62 человека выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020_kz.
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Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано заболевших – 87716, летальных случаев - 5317, выздоровевших - 81249.
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