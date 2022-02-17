Четыре человека в Казахстане умерли от пневмонии с признаками КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки в Казахстане зафиксировано 59 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 62 человека выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020_kz.

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано заболевших – 87716, летальных случаев - 5317, выздоровевших - 81249.