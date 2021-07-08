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    15:00, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Четыре человека утонуло за праздничные выходные на водоемах столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семь человек утонули с начала купального сезона в Нур-Султане, а в праздничные дни во время купания погибли четыре человека. Об этом сообщил начальник управления гражданской обороны ДЧС Нур-Султана Ратбек Демеуберген, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил Ратбек Демеуберген, в настоящее время на акватории столицы установлены более 150 знаков в водоемах, 20 плавучих запрещающих знаков, 20 информационных стендов.

    «К сожалению, на сегодняшний день на территории столицы семь человек погибли на водоемах, из них - трое подростков. Все факты гибели зарегистрированы на запрещенных и необорудованных водоемах. Только за выходные праздничные дни зарегистрированы гибель четырех человек, из них двое детей», - сообщил начальник управления гражданской обороны ДЧС столицы на брифинге в акимате.

    Он отметил, что в праздничные дни сотрудниками была оказана помощь спасения людей утопающих в большом количестве.

    «Хотел бы призвать всех жителей и гостей столицы соблюдать требования безопасности на водоемах, не оставлять детей без присмотра и не отпускать детей самостоятельно находиться в воде», - обратился к жителям начальник управления гражданской обороны ДЧС.

    В ДЧС отмечают, что основной причиной гибели людей в воде являются: купание в необорудованных и запрещенных участках, являющихся наиболее опасными и непредназначенными для этих целей; купание в состоянии алкогольного опьянения; недооценка собственных сил.

    «Что касается гибели детей при купании, то это оставление детей без присмотра. Дети самостоятельно идут купаться, заходят в воду, и с учетом течения или понижения температуры воды определяются факторы, в которых уже невозможно выходить на берег. Благоприятная температура в нахождении в воде для людей - не менее 20 градусов», - проинформировал Ратбек Демеуберген.


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