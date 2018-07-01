Четыре человека утонули в Западно-Казахстанской области
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - За последние дни в Западно-Казахстанской области утонули несколько человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, два местных жителя села Бударино Акжаикского района из канала Бударина вытащили тело мужчины, 1959 года рождения. Выясняется причина смерти.
За день до этого в селе Аксуат этого же района обнаружили тело местного жителя, 1960 года рождения. Он утонул на реке Урал, купаясь в запрещенном месте.
По информации оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО, в районе Рыбцех Уральска произошло еще одно трагическое событие. Двое мужчин пытались переплыть реку Чаган, один из них не смог доплыть до берега. К сожалению, водолазы смогли достать только тело утонувшего.
Также в Уральске спасатели вытащили тело еще одного мужчины из реки Чаган.
Напомним, в последнее время в области участились случаи гибели людей на воде.
Автор: Елжан Ералы
Перевод: Сания Кутбанова
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