Четыре человека утонули в Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - За последние дни в Западно-Казахстанской области утонули несколько человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, два местных жителя села Бударино Акжаикского района из канала Бударина вытащили тело мужчины, 1959 года рождения. Выясняется причина смерти.

За день до этого в селе Аксуат этого же района обнаружили тело местного жителя, 1960 года рождения. Он утонул на реке Урал, купаясь в запрещенном месте.

По информации оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО, в районе Рыбцех Уральска произошло еще одно трагическое событие. Двое мужчин пытались переплыть реку Чаган, один из них не смог доплыть до берега. К сожалению, водолазы смогли достать только тело утонувшего.

Также в Уральске спасатели вытащили тело еще одного мужчины из реки Чаган.

Напомним, в последнее время в области участились случаи гибели людей на воде.

Автор: Елжан Ералы



Перевод: Сания Кутбанова