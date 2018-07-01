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Четыре человека утонули в Западно-Казахстанской области

24 Июля 2018 07:54 136
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Четыре человека утонули в Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - За последние дни в Западно-Казахстанской области утонули несколько человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы ДЧС ЗКО,  два местных жителя села Бударино Акжаикского района из канала Бударина вытащили тело мужчины, 1959 года рождения. Выясняется причина смерти.

За день до этого в селе Аксуат этого же района обнаружили тело местного жителя, 1960 года рождения. Он утонул на реке Урал, купаясь в запрещенном месте.

По информации оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО, в районе Рыбцех Уральска произошло еще одно трагическое событие. Двое мужчин пытались переплыть реку Чаган, один из них не смог доплыть до берега. К сожалению, водолазы смогли достать только тело утонувшего.

Также в Уральске спасатели вытащили тело еще одного мужчины из реки Чаган.

Напомним, в последнее время в области участились случаи гибели людей на воде. 

 

Автор: Елжан Ералы

Перевод: Сания Кутбанова

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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Происшествия,
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