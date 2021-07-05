Четыре человека утонули в водоёмах Карагандинской области за два дня

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На водоемах области за два дня утонули четыре человека. Такая печальная статистика сложилась из за игнорирования граждан запрета купания в необорудованных местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

3 июля в Каркаралинском районе, в 4-х километрах от города Каркаралинска, на озере Большое, силами ДЧС обнаружено и извлечено из воды тело молодого человека, 1998 г.р., который утонул в необорудованном для купании месте.

4 июля в Осакаровском районе на плотине Акпан спасатели извлекли из воды тело 19-летнего парня в 6-ти метрах от берега на глубине двух метров, который утонул также при купании в необорудованном месте.

Кроме того, на пульт 112 поступила информация, что в Бухар-Жырауском районе в 3-х км от поселка Кушокы, на канале «Иртыш-Караганда» местными жителями обнаружено и извлечено тело мужчины, 1994 г.р., который предположительно утонул 3 июля при невыясненных обстоятельствах. Обстоятельства гибели устанавливается, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В Бухар-Жырауском районе в селе Гагарина на реке Нура силами ДЧС Карагандинской области обнаружено и извлечено из воды тело мужчины, 1979 г.р., который утонул при купании в необорудованном для купания месте.

Основными причинами трагедий на воде являются купание в необорудованных местах, купание в состоянии алкогольного опьянения а также оставление детей без присмотра.

В целях предотвращения подобных происшествий сотрудники ДЧС совместно с с местными исполнительными органами проводят патрулирование территорий возле рек, озер, а также в районах с крупными водоемами. При патрулировании проводится разъяснительная работа - до отдыхающих доводят информацию о недопустимости нарушений административного и уголовного законодательства, а также об опасности купания в запрещенных местах и запрете употребления алкогольных напитков во время отдыха вблизи водоемов. Граждане, находящиеся в общественных местах, в том числе на пляжах и у водоемов, в состоянии опьянения будут привлекаться к административной ответственности.

За два дня спасатели провели 100 рейдов на водоемах, распространили 411 памяток о мерах безопасности.





ДЧС Карагандинской области убедительно просит граждан при отдыхе проявлять бдительность и чрезмерную ответственность при купании на воде. По возможности, ознакомиться с правилами поведения на воде, стараться купаться в оборудованном месте, где есть по близости пост спасателей и медиков, существует и обозначены границы заплыва.