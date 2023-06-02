Четыре человека утонули в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За неделю 4 человека утонули в водоемах Атырауской области. С начала года - восемь человек, из них четверо – несовершеннолетние. Силами сотрудников ДЧС удалось спасти четырех человек. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель начальника департамента по ЧС Аскат Ержанов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

На сегодняшний день на территории области по поручению МЧС активно проводятся мероприятия по подготовке к купальному сезону в целях профилактики несчастных случаев на воде.

Число утонувших в 2022 году меньше на семь человек, чем в 2021, однако вырос показатель смертности среди несовершеннолетних. В прошлом году в водоемах области всего утонули 20 человек, из них восемь – несовершеннолетние. В период купального сезона спасено 13 человек.

«Печальный факт: только в течение этой недели в водоемах утонули четыре человека. В первом случае тело мужчины 1995 г.р. было извлечено из реки Урал в городе Атырау. Имеются признаки насильственной смерти, поэтому будет проведена судебно-медицинская экспертиза, материалы переданы сотрудникам полиции. Второй случай имел место на реке Шароновка в Курмангазинском районе. Погиб несовершеннолетний, 2008 г.р. Причина смерти – купание в неположенном месте. Третий случай также произошел в Курмангазинском районе, где также погиб несовершеннолетний 2011 г.р. Он пытался на лошади переплыть реку, однако утонул из-за сильного течения. В четвертом случае тело женщины 1964 года рождения было извлечено из реки Урал в г. Атырау. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза», материалы переданы в департамент полиции, – рассказал Ержанов.

По словам Аската Ержанова, основные причины несчастных случаев на воде – несоблюдение мер безопасности, купание в неположенном месте, в состоянии алкогольного опьянения. Касательно несчастных случаев с участием детей – это халатное отношение со стороны взрослых.