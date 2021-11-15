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Четыре человека скончались от коронавируса за выходные дни в СКО

15 Ноября 2021 12:01
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Четыре человека скончались от коронавируса за выходные дни в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по-прежнему остается напряженной ситуация с распространением коронавируса. За минувшие сутки зарегистрировали 141 новый случай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Регион на протяжении нескольких дней занимал первую строку по количеству инфицированных за сутки. За последние сутки переместился на вторую позицию, сразу после Алматы.

По информации пресс-службы управления здравоохранения, за последние сутки в регионе провели 625 ПЦР-исследований. Практически каждый четвертый результат оказался положительным.

Всего за минувшие выходные дни по области выявили 298 новых случаев коронавируса. Наибольший прирост инфицированных в Петропавловске – 144 человека, в Кызылжарском районе – 41, Есильском – 20 и Айыртауском – 19 человек. Меньше всего инфицированных выявили в Уалихановоском и Тимирязевском районах – 4 и 1 человек, соответственно.

Скончались за два дня четыре человека. Общее число летальных случаев достигло 337.

На утро 15 ноября, в инфекционных стационарах находятся 677 пациентов с коронавирусом. Заняты 39% коек. В реанимации – 51 человек. Загруженность реанимационных коек составляет 42%.

Всего в ноябре по области зарегистрировали 2 133 новых случая инфицирования коронавирусом.


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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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