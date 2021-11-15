Четыре человека скончались от коронавируса за выходные дни в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по-прежнему остается напряженной ситуация с распространением коронавируса. За минувшие сутки зарегистрировали 141 новый случай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Регион на протяжении нескольких дней занимал первую строку по количеству инфицированных за сутки. За последние сутки переместился на вторую позицию, сразу после Алматы.

По информации пресс-службы управления здравоохранения, за последние сутки в регионе провели 625 ПЦР-исследований. Практически каждый четвертый результат оказался положительным.

Всего за минувшие выходные дни по области выявили 298 новых случаев коронавируса. Наибольший прирост инфицированных в Петропавловске – 144 человека, в Кызылжарском районе – 41, Есильском – 20 и Айыртауском – 19 человек. Меньше всего инфицированных выявили в Уалихановоском и Тимирязевском районах – 4 и 1 человек, соответственно.

Скончались за два дня четыре человека. Общее число летальных случаев достигло 337.

На утро 15 ноября, в инфекционных стационарах находятся 677 пациентов с коронавирусом. Заняты 39% коек. В реанимации – 51 человек. Загруженность реанимационных коек составляет 42%.

Всего в ноябре по области зарегистрировали 2 133 новых случая инфицирования коронавирусом.