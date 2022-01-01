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Четыре человека скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
1 Января 2022 11:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки 30 декабря в Казахстане зарегистрировано четверо умерших от коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
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По информации Минздрава, за 30 декабря зарегистрировано три летальных исхода при положительном ПЦР-тесте на COVID-19 и один смертельный случай при отрицательном тесте (пневмония с признаками коронавируса). Опубликованы также данные по регионам.
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