Четыре человека скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки 30 декабря в Казахстане зарегистрировано четверо умерших от коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По информации Минздрава, за 30 декабря зарегистрировано три летальных исхода при положительном ПЦР-тесте на COVID-19 и один смертельный случай при отрицательном тесте (пневмония с признаками коронавируса). Опубликованы также данные по регионам.



