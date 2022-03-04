+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Четыре человека скончались от коронавируса и ковидной пневмонии за сутки в Казахстане

4 Марта 2022 08:10
Поделиться:
Четыре человека скончались от коронавируса и ковидной пневмонии за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о летальных исходах от подтвержденной коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Новости по теме
Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса
Эпидситуация в регионах Казахстана на 4 марта В Казахстане 1 263 человека выздоровели от коронавируса За сутки выявлены 253 заболевших коронавирусом в Казахстане

По данным Минздрава, за 2 марта в Казахстане зарегистрировано 3 умерших от заболевания COVID-19 и 1 смертельный исход от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (при отрицательном ПЦР-тесте). Опубликована также информация по регионам.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса
Эпидситуация в регионах Казахстана на 4 марта
В Казахстане 1 263 человека выздоровели от коронавируса
За сутки выявлены 253 заболевших коронавирусом в Казахстане
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев поделился о деталях телефонных разговоров с Президентами РФ и Украины
2 Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов
3 Президент РК поручил новому генпрокурору тщательно расследовать январские события
4 Темиржан Абдрахманов назначен председателем правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»
5 Запланирован телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
6 Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по реформам
Читайте также
Сколько человек привились вакциной «Pfizer» в Акмолинской области
Празднование Наурыза разрешили на работающих по «Ashyq» акмолинских объектах
Касым-Жомарт Токаев поделился о деталях телефонных разговоров с Президентами РФ и Украины
Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов
Президент РК поручил новому генпрокурору тщательно расследовать январские события
Темиржан Абдрахманов назначен председателем правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»
Запланирован телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по реформам
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив