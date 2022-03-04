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Четыре человека скончались от коронавируса и ковидной пневмонии за сутки в Казахстане
4 Марта 2022 08:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о летальных исходах от подтвержденной коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
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По данным Минздрава, за 2 марта в Казахстане зарегистрировано 3 умерших от заболевания COVID-19 и 1 смертельный исход от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (при отрицательном ПЦР-тесте). Опубликована также информация по регионам.
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