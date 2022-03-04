Четыре человека скончались от коронавируса и ковидной пневмонии за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о летальных исходах от подтвержденной коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По данным Минздрава, за 2 марта в Казахстане зарегистрировано 3 умерших от заболевания COVID-19 и 1 смертельный исход от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (при отрицательном ПЦР-тесте). Опубликована также информация по регионам.