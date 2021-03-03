Четыре человека потерялись на Кокжайлау в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Четыре туриста потерялись в урочище Кокжайлау в горах Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вечером 2 марта оперативному дежурному Службы- 109 поступило сообщение от оперативного дежурного ДЧС, что в урочище Кокжайлау потерялись 4 человека.

На место происшествия был направлен экипаж спасателей на 3 единицах техники Службы спасения Алматы в составе 8 человек, 1 кинолог с поисковой собакой и спасатели РОСО МЧС РК в составе 15 человек с кинологом на 2 единицах техники.

«Во время поисково-спасательных работ, оказавшись в зоне доступа операторов сотовой связи, туристы вышли на связь и сообщили, что с ними все в порядке и они нашли тропу, которая ведет вниз по склону. Однако учитывая, что темное время суток и сложный снежно-ледовый спуск по тропе может привести к травматизму туристов, спасатели приняли решение направить на встречу группу спасателей и провести их до безопасного места. На второй седловине на высоте 2050 метров над уровнем моря в районе санатория «Просвещенец» спасатели встретили потерявшихся, оценили состояние здоровья каждого и сопроводили до автомашины, которая ждала их возле родника», - говорится в сообщении Службы спасения Алматы.

После трагических событий в горах Заилийского Алатау, когда туристы заблудившись, потеряв связь с родными и спасателями, погибали, спасатели города Алматы призывают горожан и гостей мегаполиса всегда соблюдать технику безопасного возхождения в горы и заранее планировать время обратного спуска.