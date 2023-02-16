Четыре человека пострадали в ДТП в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – 16 февраля близ села Есеболатова 25-летний водитель автомашины «Honda Odyssey» на 396 км автодороги Алматы-Оскемен не справился с управлением и допустил опрокидывание авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В ДТП пострадали четыре человека, включая водителя. Они госпитализированны с различными травмами в больницу города Саркана.

Начато досудебное расследование, предусмотренное частью второй статьи 345 УК РК.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ