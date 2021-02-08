РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:08, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Четыре человека пострадали в ДТП в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Две автомашины столкнулись лоб в лоб в Алматы. В результате аварии пострадали четыре человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ДТП произошло около 6 часов утра в Турксибском районе Алматы.

    «Водитель автомашины марки « LADA Grantа « - гр. Т. 1995 года рождения, следуя по проспекту Рыскулова в восточном направлении, на пересечении с проспектом Суюнбая выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки «Daewoo Nexia» под управлением гр. С. 1983 года рождения. По инерции указанное транспортное средство столкнулось с автомашиной марки «Renault», что следовала в попутном западном направлении. В результате данного ДТП пострадали четыре человека - водитель и три пассажира «LADA», а также водитель «Daewoo». Они были доставлены в медицинские учреждения», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.

    В полиции между тем уточнили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 2 статьи 345 УК РК. Назначены экспертизы.

    Напомним, на днях в Алматы на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком в коляске .




    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Транспорт Общество Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:00
    Более 100 бронзовых зеркал найдены в кургане Сакураи Чаусуяма в Японии
    Сегодня, 12:51
    Аэрофлот возобновляет полеты в Шымкент
    Сегодня, 12:47
    Свыше 163 млн кибератак совершено на госресурсы Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!