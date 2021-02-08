Четыре человека пострадали в ДТП в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Две автомашины столкнулись лоб в лоб в Алматы. В результате аварии пострадали четыре человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП произошло около 6 часов утра в Турксибском районе Алматы.

«Водитель автомашины марки « LADA Grantа « - гр. Т. 1995 года рождения, следуя по проспекту Рыскулова в восточном направлении, на пересечении с проспектом Суюнбая выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки «Daewoo Nexia» под управлением гр. С. 1983 года рождения. По инерции указанное транспортное средство столкнулось с автомашиной марки «Renault», что следовала в попутном западном направлении. В результате данного ДТП пострадали четыре человека - водитель и три пассажира «LADA», а также водитель «Daewoo». Они были доставлены в медицинские учреждения», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.

В полиции между тем уточнили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 2 статьи 345 УК РК. Назначены экспертизы.

Напомним, на днях в Алматы на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком в коляске .







