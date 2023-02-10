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    Четыре человека пострадали в ДТП с двумя автобусами в Алматы

    10 Февраля 2023, 22:41

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Два пассажирских автобуса столкнулись по улице Ауэзова в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места ДТП появилось в сети.

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 9 утра в Алмалинском районе.

    «Как сообщили в дежурной части управления местной полицейской службы, водитель автобуса 22-го маршрута, следуя по улице Ауэзова на север, допустил столкновение с автобусом 119-го маршрута, который стоял на остановке в попутном направлении. В результате этой аварии 4 пассажира общественного транспорта обратились за медпомощью. Факт ДТП зарегистрирован и принят в производство сотрудниками УП Алмалинского района», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

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    Публикация от АВТОАДВОКАТ АВТОЮРИСТ АЛМАТЫ (@avtoadvokat.almaty)

    В начале февраля в Алматы также произошло ДТП с участием двух автобусов, в результате которого пострадали шесть человек.

    Кадр из видео

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Видео
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