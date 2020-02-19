Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Павлодар - Успенка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«19 февраля, в 07:40, на 15-ом км автодороги Павлодар - Успенка, возле села Коряковка, произошло столкновение автомашины Audi С4 с автомашиной МАЗ», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В результате аварии водитель Audi С4 и трое пассажиров с травмами были госпитализированы.

Проводится проверка. Назначены экспертизы, добавили в полиции.