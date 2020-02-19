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Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Павлодарской области

19 Февраля 2020 19:31
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Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Павлодар - Успенка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«19 февраля, в 07:40, на 15-ом км автодороги Павлодар - Успенка, возле села Коряковка, произошло столкновение автомашины Audi С4 с автомашиной МАЗ», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В результате аварии водитель Audi С4 и трое пассажиров с травмами были госпитализированы.

Проводится проверка. Назначены экспертизы, добавили в полиции.


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Ключевые слова: Павлодарская область, ДТП,
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Автор:

Антон Гагарин

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