Четыре человека пострадали при взрыве газа в доме в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В частном доме в Алгинском районе произошел взрыв природного газа, который разрушил стены и крышу дома. 4 человека пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям РК.

Инцидент произошел в селе Маржанбулак.

«23 января текущего года в 17:40 на пульт «112» поступило сообщение о том, что в Алгинском районе Актюбинской области в селе Маржанбулак, по улице Шамши Калдаякова в частном жилом доме произошел взрыв газа. На место происшествия выехали 2 единицы техники и 4 сотрудника ДЧС. В результате взрыва пострадали четверо человек, которых доставили в травматологическое отделение областной многопрофильной больницы. Погибших нет», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.

Состояние пострадавших врачи оценивают как стабильное. Они получили ожоги различной степени, от 9 до 19% тела.

Ранее 20 января в частном доме в селе Нура Иргизского района произошел взрыв газового баллона. Из-за взрыва обрушились стены дома с последующим возгоранием. Пожар был вскоре потушен, три человека пострадали: двое мужчин 1965, 1994 года рождения и женщина 1970 года рождения. Пострадавшие получили ожоги 25% тела и были госпитализированы в Иргизскую центральную районную больницу.