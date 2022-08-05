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Четыре человека пострадали от удара молнии в Вашингтоне
5 Августа 2022 16:58

Четыре человека пострадали от удара молнии в Вашингтоне

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Четыре человека находятся в критическом состоянии после удара молнии в столичном парке Вашингтона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ABC News.

Пожарные и скорая помощь округа Колумбия заявили, что инцидент произошел в парке Лафайет, который расположен перед Белым домом. Пострадавших обнаружили в непосредственной близости от дерева.

Двух мужчин и двух женщин доставили в районные больницы с тяжелыми травмами от удара молнии. Травмы представляют опасность для их жизни.

По словам официальных лиц, ведется расследование и выясняются обстоятельства несчастного случая.

Ранее сообщалось о гибели почти 50 человек от удара молнии в индийском штате Уттар-Прадеш за неделю. Многие жертвы укрылись под деревьями во время проливного муссонного дождя, что вынудило власти страны издать новые приказы и инструкции о поведении и защите людей во время грозы.




Фото: abcnews.go.com
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