Четыре человека получили тепловой удар в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области четыре человека пострадали от высокой температуры воздуха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, за два дня в скорую медицинскую помощь обратились четыре человека, получившие тепловой удар. Все взрослые. Трое из них находятся на амбулаторном наблюдении. Одного госпитализировали, у пациента тепловой удар и пиелонефрит.

Последние несколько дней температура воздуха в регионе бьет рекорды. Столбик термометра в Петропавловске сегодня, 2-го июня, поднялся до 36 градусов. Жара продержится в области еще несколько дней. По прогнозам синоптиков, ожидается повышение температуры воздуха до 41 градуса. На ближайшие трое суток по области объявили штормовое предупреждение. Сохраняется рис высокой пожарной опасности.