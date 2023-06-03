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    21:16, 02 Июнь 2023 | GMT +6

    Четыре человека получили тепловой удар в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области четыре человека пострадали от высокой температуры воздуха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления здравоохранения, за два дня в скорую медицинскую помощь обратились четыре человека, получившие тепловой удар. Все взрослые. Трое из них находятся на амбулаторном наблюдении. Одного госпитализировали, у пациента тепловой удар и пиелонефрит.

    Последние несколько дней температура воздуха в регионе бьет рекорды. Столбик термометра в Петропавловске сегодня, 2-го июня, поднялся до 36 градусов. Жара продержится в области еще несколько дней. По прогнозам синоптиков, ожидается повышение температуры воздуха до 41 градуса. На ближайшие трое суток по области объявили штормовое предупреждение. Сохраняется рис высокой пожарной опасности.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область
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